Thesocialpost.it - Grande Fratello, scatta il bacio tra Federica Petagna e Alfonso D’Apice

Nuove emozioni scuotono la Casa delsi sono scambiati un affettuoso, sotto lo sguardo attento degli altri concorrenti, in particolare di Stefano Tediosi. La ventenne ha preso la sua decisione: ha chiuso con il tentatore di Temptation Island per tornare tra le braccia di, il fidanzato di vecchia data con cui ha condiviso otto anni di storia.Leggi anche: Putin: “Pronti a lanciare altri missili ipersonici, possono raggiungere tutta Europa”La relazione traè stata piuttosto intricata. Si sono conosciuti in giovanissima età e, dopo otto anni insieme, hanno partecipato a Temptation Island, un’esperienza che ha permesso adi esplorare la propria indipendenza. La loro separazione è stata seguita dal riavvicinamento all’interno della Casa del, dove hanno dovuto affrontare vari litigi, complicati ulteriormente dall’arrivo di Stefano Tediosi, il ragazzo cheha incontrato nel docu-reality condotto da Filippo Bisciglia.