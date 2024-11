Amica.it - Gli ultimi hair makeover delle celeb, degni di nota

Da Beyoncé a Rihanna, passando per Margot Robbie e Nicole Kidman: cambiare taglio o colore di capelli per leè la normalità. Ecco le dieci trasformazioni più memorabili di questo 2024.Tendenza capelli 2024: i 10 cambi look più memorabiliTra le it-girl che quest’anno hanno stravolto il lorolook c’è Gigi Hadid: la modella ha salutato la sua lunga chioma in favore di un caschetto cortissimo. Poco dopo aver partecipato agli Oscar 2024, Zendaya ha optato per un biondo dorato recentemente abbandonato per il suo castano tendenze al mogano. Lily Collins, invece, ha scelto un castano scuro accompagnato da un taglio netto. Nel video di Amica.it si scoprono i restanti cambi look. GUARDA LE FOTOI tagli medi e corti che danno volume ai capelli: inspo Pinterest Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA GlidiAmica.