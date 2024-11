Elisabetta Cocciaretto | Vincere la Billie Jean King Cup l’emozione più grande della mia vita

Leggi su Sportface.it

Il 2024 dinon poteva concludersi nella maniera migliore. La stagionetennista di Ancona si è impreziosita con il titolo conquistato con la spedizione azzurra, Campione del Mondo a Malaga. “Cocci” ha realizzato uno dei sogni più grandisua, crescendo con la Nazionale di Tathiana Garbin dai momenti bui, passando per le incertezze fino ad arrivare alla gioia del titolo. La quinta Coppa del Mondostoria azzurra si incastra in una stagione di alti e bassi, tra cui spiccano il WTA 125 conquistato a Charleston e i quattro turni disputati al Roland Garros, suo miglior risultato a livello Slam.ha chiuso l’anno da numero 53 del mondo, 24 posizioni indietro rispetto al best ran, con 27 vittorie nel Tour.Rientrata a casa con la coppa tra le braccia,si è presa l’affettosua gente, che si congratula con lei e la saluta durante la conversazione telefonica avvenuta per questa intervista esclusiva a Sportface.