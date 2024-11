Gaeta.it - Divieto di transito per veicoli telonati e furgonati sulla A2 a causa di forti venti

Facebook WhatsAppTwitter Un fenomeno atmosferico particolarmente intenso ha portato all’adozione di misure di sicurezza lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo”. Adel forte vento che sta interessando la zona, Anas ha comunicato l’instaurazione di undiper alcuni tipi di. La misura ha effetto immediato e concerne in particolare ie le caravan in direzione nord, tra gli svincoli di Frascineto, in provincia di Cosenza, e Lagonegro, in provincia di Potenza.Dettagli dele instradamenti alternativiIldi accesso ai, attivato dalla Direzione di Anas, è finalizzato a garantire la sicurezza degli utenti della strada, riducendo i rischi associati a condizioni meteo avverse. Per quanto riguarda la viabilità, iche si trovano nella situazione di dover proseguire verso nord sono obbligati ad uscire allo svincolo di Sibari.