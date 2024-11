Ilfattoquotidiano.it - Boy George: “Liam Payne? Dissi che era fuori di testa, non è stato molto carino. La sua morte mi ha colpito come quella di Amy Winehouse”

La notizia delladi, deceduto dopo una caduta dal terzo piano di un hotel di Buenos Aires lo scorso 16 ottobre, ha scosso chiunque, dai fan agli amici, la famiglia e moltissimi dei suoi colleghi, tutti presenti, tra le lacrime, ai funerali del cantante, che si sono svolti il 20 novembre. Ma tra coloro che ne hanno pianto la scomparsa c’è anche chi in passato lo ha criticato. Tra questi, il cantante Boy, con cuiaveva avuto un battibecco su X (all’epoca ancora Twitter) nel 2013.Lo ha confessato lo stesso cantautore britannico che, intervenuto al podcast High Performance, si è rammaricato per le parole che ha usato nei confronti del suo defunto collega quando era ancora in vita. In particolare, la voce dei Culture Club si è riferito a quando definìdi” dopo aver visto il video di una sua esibizione poco prima della sua scomparsa.