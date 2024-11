Ilrestodelcarlino.it - "Spazzini di Ravenna sfiniti. Rifiuti, abbandoni in strada cresciuti in modo esponenziale"

Sempre moltifuori dai cassonetti. La raccolta porta a porta apresenta il conto che si materializza inabbandonati, cestini lungo le strade pieni zeppi e una raccolta in affanno. Anche a causa del fatto che nelle tante zone "grigie" dell’affitto si abita senza avere la residenza; di conseguenza non si hanno i bidoncini per la raccolta e da qualche parte isi devono pur mettere. E lo spazzamento manuale affidato da Hera al consorzio Ciclat che a sua volta ha messo al lavoro Colas e Copura – rischia di andare in sofferenza. E la Fp Cgil diinterviene sul tema del servizio di spazzamento manuale e della pulizia intorno ai cassonetti, nel territoriote, che è svolto da alcune decine di lavoratrici e lavoratori che ogni giorno ripuliscono strade, piazze, mercati e parchi.