Inter-news.it - Sommer insegue un primato a Verona: l’Hellas la vittima sacrificale

Yannsi gioca un pezzo importante, ricorda Opta Paolo, per quanto riguarda i suoi clean sheet. Il portiere della svizzerà, attualmente fermo a 99, potrebbe raggiungere quota 100 porte inviolate nel corso della gara contro il. PARATE – Dopo l’ottimo campionato dello scorso anno e le innumerevoli occasioni in cui la porta dell’Inter è rimasta intatta, è anche merito soprattutto di Yann. Un gioco di forza e di squadra che hanno resto l’Inter una macchina perfetta, capace di vincere il ventesimo scudetto già alla fine di aprile. È stata proprio la difesa, coadiuvata dallo stesso portiere svizzero, a portare l’Inter a un livello superiore, capace di sognare in grande quando la palla si trovava nella metà campo nerazzurra., aper una grande occasioneRITORNO – Quest’anno però, nonostante i pochi cambi alla difesa, la retroguardia dell’Inter prende più gol del previsto.