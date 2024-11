Skriniar-Juventus affare sempre più possibile | l’indizio inequivocabile

Leggi su Ilnerazzurro.it

Momenti di riflessioni e valutazioni in casa. Dopo il mercato concitato dell’estate, dando al nuovo tecnico bianconero, Thiago Motta, una squadra fatta da grandi nomi, Cristiano Giuntoli deve tornare di nuovo a guardare sui possibili acquisti – a causa di vari infortuni che stanno decimando la rosa della Vecchia Signora.In particolar modo – oltre all’ultima emergenza dello stop in nazionale da parte di Dusan Vlahovic – è la difesa, il reparto in emergenza. Infatti, Thiago Motta ha perso prima Bremer e poi Cabal: per entrambi la stagione è di fatto finita. Ecco che iniziano i casting per un nuovo difensore: il quale potrebbe essere l’ex-nerazzurro, Milan: le quote dei bookmakersIl mercato e gli investimenti importanti fatti in estate dallanon stanno portando a tutti i risultati previsti.