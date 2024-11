Calcionews24.com - Skriniar Juve, spunta un nuovo colpo di scena sulla trattativa? Le parole di Luis Enrique svelano questo

Leggi su Calcionews24.com

: annuncio di, tecnico del Psg, sul difensore ex Inter che piace ai bianconeri per rinforzare la linea arretrata a gennaio Arriva lo svolta che avvicina sostanzialmente il possibile trasferimento nella sessione invernale di calciomercato di Milanalla, allenatore del Psg, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Ligue 1 contro il Tolosa.