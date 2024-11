Ilrestodelcarlino.it - Restyling del PalaSpeca. C’è l’ok al documento

È un percorso tutt’altro che semplice, quello della riqualificazione del Palazzetto dello Sport ‘Speca’. Sull’edificio, che da anni ha bisogno di una messa a posto, si erano concentrate le attenzioni di Luciana Barlocci e poi di Fratelli d’Italia: i consiglieri di opposizione avevano fatto notare, mesi fa, lo stato della pavimentazione e delle pareti, funestate da diverse infiltrazioni. Ora pare che qualche passo in avanti verrò fatto per riqualificare l’immobile, che qualche anno fa è stato utilizzato anche come centro vaccinale. Due giorni fa infatti è stato approvato ilpreliminare alla progettazione per l’intervento di manutenzione straordinaria: l’opera, del valore complessivo pari a 280mila euro, sarà finanziata con risorse comunali. Queste risorse serviranno a rifare due spogliatoi.