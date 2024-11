Gaeta.it - Ospedale Betania di Napoli: un infermiere aggredito, riemerge il dibattito sulla sicurezza

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un nuovo episodio di violenza ha colpito il settore sanitario nella notte di ieri al Pronto Soccorso dell’di Ponticelli,. Un giovane, identificato come Cino Simone, è statomentre svolgeva il suo turno. Questo incidente ha sollevato interrogativi urgentidegli operatori sanitari, già sotto pressione in un contesto di costante difficoltà.Dettagli sull’aggressione al Pronto SoccorsoL’attacco si è verificato durante un normale turno di lavoro. Cino Simone è stata vittima di un’aggressione fisica, per la quale ha dovuto ricevere assistenza da parte del servizio post-traumatico presente nella struttura. Le ferite riportate dall’richiederanno un periodo di guarigione di almeno venti giorni. Tuttavia, l’esito finale della vicenda potrebbe essere complicato da eventuali problemi derivanti da ulteriori accertamenti medici.