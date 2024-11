Quotidiano.net - Miles Davis secondo Paolo Fresu: “Il jazz diventato opera d’arte”

“I miti sono fatti perché l’immaginazione li animi” diceva Albert Camus. Eal suo, di mito, ha dato il soffio di Kind of, l’album e lo spettacolo dedicato ain replica all’Arena del Sole di Bologna dal 21 al 24 novembre. “è nato in un Novecento che camminava di fretta e che lui, con la sua musica, ha contribuito a velocizzare muovendo l’arte verso una dimensione diversa” dice. “Per questo mi chiedo se, senza di lui, saremmo gli stessi musicisti di oggi. Se ci sentiremmo addosso la stessa responsabilità verso il futuro”.Responsabilità? “Sì, perché, da trombettista, mi domando cosa posso fare di più rispetto a quel che ha fatto lui. Cosa posso aggiungere al costrutto del suo pensiero umano e artistico? Il mito, in fondo, è questo; qualcosa che possiamo riprendere e provare a portare in un luogo nuovo.