Gaeta.it - Lavoro sommerso e sicurezza: la realtà di tre giovani in un laboratorio di fuochi d’artificio

Facebook WhatsAppTwitter Nella penisola italiana, spesso si nascondono storie di sfruttamento enero che raccontano di un’Italia lontana dalle vetrine scintillanti. Questo è il caso di Ercolano, una città che racchiude unadrammatica. Qui, tre, due ragazze e un ragazzo, si trovano a lavorare in unclandestino di, una situazione che solleva interrogativi su, legalità e diritti dei lavoratori.La vita e ildi Sara, Aurora e SamuelSara e Aurora Esposito, insieme a Samuel Tafciu, sono i volti di una gioventù costretta a confrontarsi con condizioni diprecarie. Le loro giornate si riflettono in un guadagno che oscilla tra i 20 e i 35 euro, un compenso misero, in gran parte versato in nero. Personessime, senza adeguata formazione e consapevolezza dei rischi, si trovano a operare in un ambiente pericoloso, maneggiando polvere pirica in unprivo di autorizzazioni.