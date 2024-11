Lanazione.it - "La gente come noi non molla mai", corteo dei lavoratori Beko a Siena. Le lacrime del sindaco

Leggi su Lanazione.it

, 21 novembre 2024 – "Lanoi nonmai", "lavoro, lavoro", "la lotta è dura e non ci fa paura", "non molliamo mai" ed ancora l'Inno di Mameli indirizzato al Governo e il Canto della Verbena e la Marcia del Palio per i senesi: a cantarlo e ad urlarlo sono duecento dipendenti del sito diEurope diche stamani hanno organizzato unnel centro storico toscano. E con loro sono presenti le rappresentanze sindacali, i segretari locali delle sigle di categoria di Cgil, Cisl e Uil. C'e' anche il membro di Potere al Popolo Giorgio Cremaschi. "Non accetteremo l'ennesimo scaricabarile. Qualcuno si deve prendere la responsabilita', che a questo punto e' del Governo e delle istituzioni locali", grida dal megafono il segretario della Fiom Cgil diDaniela Miniero.