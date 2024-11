Liberoquotidiano.it - "La bimba abbandonata da Totti? Chi c'era con lei": la polizia ribalta tutto, cosa rischia Ilary

Tra FrancescoBlasi volano stracci, anzi, denunce. Solo che, questa volta, non ci sono di mezzo Rolex o centri sportivi, amanti o ex pericolosi, ma qualdi più importante: i figli. In particolare Isabel, la più piccola, nata nel 2016 dopo Christian e Chanel. La showgirl, ex-volto dell'Isola dei Famosi, ha denunciato alla procura di Roma il marito (ancora non ex del, per via di un divorzio che deve essere ancora formalizzato) per abbandono di minore. Un'accusa grave, mossa all'interno di un percorso legale già importante tra i due. La versione della, intervenuta a casadopo la chiamata allarmata di, avrebbe però smentito le accuse della Blasi e adesso lei stessa potrebbe essere contro-denunciata per calunnia. Lei avrebbe sostenuto che, in una sera di Maggio dell'anno scorso, l'ex-capitano delal Roma sarebbe uscito di casa lasciando da sola la figlia più piccola.