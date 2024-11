Gaeta.it - Irrompono nella sede del Pd a Napoli: indagini in corso dopo l’irruzione notturna

Facebook WhatsAppTwitter Questa mattina, in via Domenico Cirillo, nel quartiere San Lorenzo di, i carabinieri sono intervenutiuna segnalazione al numero di emergenza 112. Ignoti hanno preso d’assalto ladel Partito Democratico della quarta Municipalità, causando danni e disordini notevoli all’interno. L’episodio ha scatenato un immediato intervento delle forze dell’ordine, che ora stanno cercando di chiarire la dinamica di quanto accaduto.I dettagli delsembrerebbe essere avvenuta durante le ore notturne, ma i dettagli precisi rimangono ancora da definire. Gli autori, attualmente ignoti, hanno messo a soqquadro i locali del partito. Nonostante il caos creato, le prime informazioni suggeriscono che non ci siano stati furti all’interno della