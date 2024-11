Ilgiorno.it - Il sequestro di Cristina Mazzotti. I soldi del riscatto finiti in Calabria : "Usati anche per comprare droga"

I capitali dei sequestri di persona degli anni Settanta, venivano utilizzati per finanziare i traffici di, sempre più redditizi, e in parte dirottati in, per altri investimenti di natura criminale.il miliardo pagato dalla famiglianella vana speranza di far tornare a casa, durante l’estate del 1975, avrebbe seguito le stesse logiche di riciclaggio. Lo ha spiegato ieri, davanti alla Corte d’Assise di Como, Liliana Ciman, ex dirigente della sezione criminalità organizzata della Squadra Mobile di Milano, ora in pensione, che nel 2021 si è occupata della riapertura delle indagini suldella diciottenne. In quel caso, 40 milioni di lire erano stati trovati in possesso di Francesco Russello, professione cambia valuta abusivo che lavorava all’esterno del Casinò di Sanremo.