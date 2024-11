Ilgiorno.it - Il lussuoso Borgonuovo: “Qui antichi palazzi e cortili. È la zona dei super ricchi”

Milano – Un elegante quartiere a nord di Montenapoleone, fra negozi di lusso e hotel a quattro stelle, spazi espositivi e location per eventi,nobiliari e magnifici. Una sorta di triangolo, attraversato da viae via dei Giardini, e compreso fra via Manzoni, la Pinacoteca di Brera e la cerchia dei Navigli: è il quartiere del, conosciuto già nel ‘600 come “la contrada dei sciuri”, cioè dei signori. “È una bellatutta case e uffici, frequentata da gente facoltosa ? racconta Damiano Trevisan, che lavora qui ? Le abitazioni hanno prezzi folli”. Certo, c’è chi l’ha comprata molti anni fa: “E infatti ci abitano anche persone non troppo ricche ? precisa Carlo Gini, che vive qui ? Ci sono intellettuali, il Museo del Risorgimento e la casa di Armani”.