Giornata dei diritti dell’infanzia, due eventi

L’istituto comprensivo numero 5, in rete con tutte le scuole imolesi, celebra domani la XXVinternazionalee dell’adolescenza patrocinata anche quest’anno dall’Unicef attraverso la consueta Marcia dei. Raduno e partenza alle 9 da Sante Zennaro. Lungo il percorso, il corteo, accompagnato dalla musica dei Banda Rei, incontrerà le altre scuole per arrivare tutti insieme in piazza Matteotti alle 10. All’iniziativa partecipano ogni anno centinaia di bambini, che animano il cuore del centro storico con striscioni, palloncini e canzoni. Nell’ambito delle varie iniziative organizzate questa settimana in città in occasione dellainternazionale che ricorda la firma della Convenzione deie dell’adolescenza siglata a New York il 20 novembre 1989, da sottolineare l’importante convegno sabato mattina al teatro dell’Osservanza dedicato al tema dell’uso responsabile del digitale.