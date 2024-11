Iodonna.it - Giacca in stile smoking e top satinato: la regina ha voluto inviare un messaggio di sobrietà a un paese che è ancora in lutto per le vittime dell'alluvione

Non è mai solo questione di moda quando si parla di Letizia di Spagna. Alla 41esima edizione dei premi giornalistici Francisco Cerecedo, organizzati dall’Associazione dei Giornalisti Europei presso il Ritz di Madrid, Letizia ha saputo trasformare un evento di gala in un’occasione per comunicare. Con un abitototal black, ha saputo bilanciare il rigore richiesto dalle circostanze con la sua innata raffinatezza. Letizia di Spagna: i migliori Royal Look guarda le foto Letizia di Spagna, unonero che parla di rispettoPer questa serata speciale, Letizia di Spagna ha scelto un completoa collezione “Capsule Party” di Mango, simbolo di eleganza accessibile.