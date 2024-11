Oasport.it - F1, scatta il weekend di Las Vegas, la Ferrari vuole brillare sotto le luci della Strip

Ci siamo, nel cuorenotte italiana prenderà il via uno degli appuntamenti più “glamour” dell’intero calendarioFormula Uno. Tutto è pronto, infatti, per il via del fine settimana del Gran Premio di Las, ventiduesima tappastagione 2024. Si correrà, dopo l’esordio di un anno fa, sul velocissimo LasCircuit che alterna lunghissimi rettilinei a chicane da non sbagliare.Quale sarà il programma? Le nove ore di differenza a livello di fuso orario ci proporranno orari davvero particolari per ilnella città del Nevada. La prima sessione di prove libere, infatti, andrà in scena alle ore 03.30 italiane (le ore 18.30 del giovedì sera di Las) mentre la seconda sessione scatterà alle ore 07.00.Ci attendono, quindi, le prime due ore di lavoro sulla pista che un anno fa rappresentò un vero rompicapo per diversi team.