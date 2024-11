Inter-news.it - Esposito, il gioiello dell’Inter brilla anche con l’Italia! Crescita costante – TS

Francesco Piovive un momento magico. L’attaccante classe 2005, di proprietàe attualmente in prestito allo Spezia, sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per diventare uno dei protagonisti del calcio italiano del futuro.– Con prestazioni di alto livello sia in Serie B che con la maglia delUnder-21, Francesco Piosi sta affermando come un attaccante completo e affidabile. ornato allo Spezia dopo una stagione di adattamento in Serie B,ha fatto il salto di qualità che in molti attendevano. Con 6 reti già messe a segno in campionato, tra cui 2 decisive nelle ultime sfide contro Modena e Juve Stabia, si è guadagnato un ruolo da titolare indiscusso nel club ligure. Ma non è solo in bianconero che il giovane attaccante sta lasciando il segno: conUnder-21 ha già timbrato il cartellino 5 volte da settembre a oggi, confermando il suo innato fiuto per il golcon la maglia azzurra.