Gaeta.it - Endless Love: anticipazioni e ritorno questa sera su Canale 5

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La soap opera turcatorna a far parlare di sé, con un doppio appuntamento stasu5. I fan possono sintonizzarsi per seguire due nuovi episodi che andranno in onda alle 21:38, offrendo momenti ricchi di tensione e colpi di scena. Scopriamo insieme cosa ci riserveranno le puntate di oggi.Tarik sequestra Gurcan: tensione alle stelleNella puntata di sta, l’azione si intensifica con Zehir che riesce finalmente a scoprire dove si trova Gurcan. Questo porta a una corsa contro il tempo, con Nihan e Kemal che si uniscono a Zehir nella sua missione. Tuttavia, la situazione si complica quando arrivano all’indirizzo errato. Tarik, anticipando i movimenti del trio, ha già messo in atto il suo piano.Ora Gurcan è in trappola: legato e imbavagliato, viene portato via da Tarik, che sembra disorientato e spaventato.