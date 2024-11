Cop29Onu | Fallimento non è un' opzione

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.38 "Percepisco un 'appetito per l'accordo' Le aree di convergenza si stanno mettendo a fuoco. Ma le differenze rimangono. Abbiamo bisogno di una spinta maggiore per portare la linea di traguardo". Così alla Cop29 di Baku il segretario generale Onu Guterres. Poi l'invito a "ammorbidire le linee dure", per "consegnare un pacchetto ambizioso ed equilibrato su tutte le questioni in sospeso, con al centro un nuovo obiettivo finanziario. Ilnon è un', renderebbe più difficile successo della Cop30 Brasile"