Ilfattoquotidiano.it - Cittadino Italo-egiziano arrestato al Cairo: “Detenuto in condizioni inumane. Arresto forse legato alla sua attività di porno attore”

Elanain Sharif, 44 anni,italiano nato in Egitto e residente a Terni, è statoale trasferito nel carcere di Alessandria d’Egitto. L’uomo, come riportato dal Corriere dell’Umbria, risultava scomparso dal 9 novembre scorso. Da quel giorno la madre, residente a Foligno, stava cercando disperatamente di mettersi in contatto con lui. Secondo quanto dichiarato dall’avvocato Alessandro Russo, che assiste la madre di Sharif, il motivo dell’rimane poco chiaro. “Siamo in possesso di notizie frammentarie, non abbiamo contezza di cosa viene contestato al 44enne; l’unico fatto sicuro è che è in carcere e che si potrebbe trattare di qualcosaa contenuti su Facebook, ma non abbiamo il capo di imputazione” ha spiegato il legale. La madre di Elanain ha raccontato che il figlio, insieme a lei emoglie, era giunto aldall’Italia, come già accaduto in passato.