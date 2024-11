Quotidiano.net - Biden in soccorso di Kiev. Ok alle mine anti-uomo. Mosca: negoziati con Trump

Strano destino quello dell’Ucraina dove per addivenire ad un negoziato di pace sembra necessario passare dforche caudine dell’escalation verbale e militare. Ala popolazione, quasi esclusivamente composta da donne, bambini e anziani – i maschi abili e arruolabili sono al fronte o peggio sotto terra dove se ne stimano decine di migliaia –, si prepara ad affrontare i morsi di un terzo, gelido inverno di guerra, scandito dai razionamenti energetici dovuti alla spada di Damocle del timore di nuovi ed intensi raid russi. È di ieri la chiusura, in via precauzionale, dell’ambasciata statunitense e di altre sedi diplomatiche, compresa quella italiana. Atteso poco dopo l’ora di pranzo il bombardamento non si è verificato, ma nella capitale ucraina nessuno tira un sospiro di sollievo. Se non è stato, sarà, in un conflitto anche e soprattutto psicologico.