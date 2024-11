Nerdpool.it - X Factor 2024: Live 5, la serata degli inediti! Tutto quello che c’è da sapere!

Leggi su Nerdpool.it

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato! Giovedì 21 novembre, a partire dalle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, i concorrenti di Xpresenteranno i loro primi. Un traguardo fondamentale per gli artisti in gara, pronti a fare il loro debutto ufficiale nel panorama discografico italiano.Gliin gara: cosa aspettarsi dal5La, condotta da Giorgia, sarà suddivisa in due manche. Nella prima, i concorrenti porteranno sul palco i loro brani originali:Team Achille LauroI Patagarri: “Caravan” (scritto da loro stessi, prodotto da Bias e Danien).Les Votives: “Monster” (scritto da loro, prodotto da Gianmarco Manilardi e Danien).Lorenzo Salvetti: “Mille concerti” (co-scritto con Antonio Mazzareillo e Gianmarco Merolle, prodotto da Danien).