Usa, Trump nomina Howard Lutnick segretario al Commercio

Donaldhatocomeal. L’ha annunciato lui stesso su Truth. Amministratore delegato di Cantor Fitzgerald, una delle principali società di servizi finanziari a livello mondiale, è noto per le sue posizioni contro la Cina e a favore di maggiori dazi. Nel suo nuovo ruolo «avrà la responsabilità di gestire l’agenda tariffaria e commerciale degli Stati Uniti» e di mettere in atto buona parte del programma economico del tycoon. La sua, come quella di tutti gli altri segretari proposti dal presidente eletto, per diventare effettiva dovrà essere confermata dal Senato, dove i Repubblicani hanno ottenuto la maggioranza.Nel 2001 perse il fratello e alcuni dipendenti della Canton Fitzgerald nell’attentato alle Torri GemelleEntrato in Cantor Fitzgerald nel 1983, ha scalato rapidamente i ranghi fino a essereto ceo nel 1991.