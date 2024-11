Movieplayer.it - Uomini e Donne, Gemma a luci rosse, Martina scoppia a piangere e Francesca bacia un corteggiatore

Leggi su Movieplayer.it

Nuovo appuntamento con, il dating show che oggi ha coinvolto le due tronistee, soprattuttoGalgani. Nel terzo appuntamento settimanale diDe Ioannon ha provato a riportare in studio Gianmarco, mentre perSorrentino è scattato il primo bacio della stagione. Nel Trono ClassicoGalgani ha provocato Fabio per essereta e Barbara De Santi ha detto addio al suo giovane. Le dinamiche del Trono Over La puntata si è aperta conGalgani al centro dello studio. La dama piemontese ha lasciato tutti a bocca aperta con un'esterna particolarmente provocante. Durante l'uscita con Fabio,si è prima tolta le calze, poi ha bendato il cavaliere, facendogli assaggiare del .