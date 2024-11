Ilfattoquotidiano.it - “Rapporti sessuali con una 17enne”, hacker ruba il file con le dichiarazioni della donna su Matt Gaetz

Il presidente eletto degli Usa Donald Trump non intende riconsiderare la nomina dia General Attorney ovvero capo del Dipartimento di Giustizia, nonostante le accuse di avutocon una minorenne. Ma la posizione di, xenofobo e negazionista difeso dall’ormai onnipresente Elon Musk, starebbe rapidamente diventando più scivolosa. Questo perché secondo il New York Times un, non ancora identificato, sarebbe riuscito ad accedere a unriservato che conterrebbe la conferma delle pesantissime accuse ovvero dicon almeno una ragazzina. Non che questo possa impressionare il tycoon prossimo inquilinoCasa Binaca, condannato per aver diffamato lache aggredì sessualmente in un camerino.Nei documenti piratati ci sarebbe la testimonianza giurata di una giovaneche dichiara di aver avuto un rapporto sessuale con l’ex deputatoFlorida nel 2017, quando la aveva solo 17 anni.