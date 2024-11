Linkiesta.it - Quanto è difficile ricavare un baccello di vaniglia

Laè un’orchidea. Anche se la maggior parte dei suoi estimatori la identifica con una sottile stringa nera, definita nelle ricetteo bacca, o semplicemente con un aroma fin troppo dolce che si può trovare nei biscotti come nel bagno schiuma o nei profumatori per ambiente, in natura, la pianta dellaha foglie carnose, verde scuro e lucidissime, l’andamento rampicante di una liana e fiori di colore bianco, verdastro o giallo pallido, inconfondibilmente a forma di orchidea. Ne esistono circa 110 specie conosciute, ma quella che si trova in commercio ha un suo nome botanico, Vanilla planifolia, e un suo habitat, in Messico. In forma di pianta si può anche acquistare e coltivare in casa, riservandole le stesse cure di qualsiasi altra orchidea: temperature calde, giusta umidità, fertilizzante specifico.