Proposte per un fisco più efficiente | un appello dei consulenti tributari

Facebook WhatsAppTwitter Le recenti dichiarazioni di Celestino Bottoni, presidente dell’Associazione Nazionale, pongono l’accento su problematiche ecruciali per migliorare il sistema fiscale italiano. Discutendo in occasione del Meeting delle Professioni, Bottoni ha messo in evidenza la necessità di garantire maggiore certezza normativa e un ambiente più favorevole alle piccole imprese.Necessità di maggiore certainty normativaSecondo Bottoni, uno dei problemi più gravi che affliggono i cittadini e le piccole imprese è la mancanza di certezze normative. Iritengono che per una corretta pianificazione fiscale, sia necessario che le norme siano chiare e facilmente comprensibili. L’assenza di una certezza prospettica complica notevolmente la gestione delle piccole imprese, costringendole a ricorrere a professionisti per ottenere un visto di conformità per il rimborso dell’IVA.