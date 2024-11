Game-experience.it - PlayStation, Sony ha condiviso i primi dettagli sulle offerte del Black Friday 2024

Interactive Entertainment hale prime informazioni in merito alledeldi, rivelando che dal 22 novembre al 2 dicembre i giocatori potranno approfittare di tutta una serie di sconti su hardware, giochi ed abbonamenti per fare i regali oppure per farsi semlicemte un regalo.Come riportato suBlog, grazie alle nuovesarà possibile acquistare in sconto le console5, come il bundle console PS5 – Cobalt Star di Fortnite,VR2, controller wireless DualSense, cuffie wireless con microfono Pulse Elite, auricolari wireless Pulse Explore, coperture della console PS5 e titoli selezionati per PS5, PS4 e PC.Invece suStore saranno disponibili in sconto centinaia di giochi digitali per PS5 e PS4, tra i quali troviamo anche Star Wars Outlaws a 59,99 euro, EA Sports FC 25 a 39,99 euro, Hogwarts Legacy a 20,99 euro e molti altri.