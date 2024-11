Oasport.it - Pattinaggio di figura: Guignard-Fabbri alla Cup Of China per scacciare i fantasmi ed accedere in finale

Cancellare Angers, salire di colpi, conquistare le finali. Scaldano i motori Charléne-Marco, coppia di danza che sarà la grande protagonista della Cup Of2024, ultima tappa di qualificazione del circuito ISU Grand Prix 2024-2025 didiin scena questo weekend in quel di Chongqing.Gli azzurri si presenteranno sul ghiaccio asiatico per accaparrarsi un posto per l’ultimo atto di Grenoble. Un obiettivo che appare concreto, per non dire scontato, ma che dovrà essere ottenuto in un modo ben specifico. Sì perché i pattinatori allenati da Barbara Fusar Poli sono reduci ddifficile prova del Grand Prix de France, dove si sono dovuti accontentare soltanto del posto d’onore a causa di un libero sottotono, prepotentemente viziato da una sbavatura del cavaliere nella sequenza di passi a cerchio, passaggio a vuoto per cui hanno dovuto cedere clamorsamente il passo ai transalpini Evgenia Lopareva-Geoffrey Brissaud.