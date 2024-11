Anteprima24.it - Notte movimentata nel Sannio, ladri in azione

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoUn furto e un tentato furto denunciati nellascorsa ai Carabinieri. In via Napoli, nel capoluogo, i malviventi dopo aver divelto una serranda sono entrati all’interno di un esercizio commerciale portando via circa 200 euro dal registratore di cassa.A San Nicola Manfredi, in via Montebello, i malviventi hanno tentato di introdursi all’interno di un frantoio forzando una porta posteriore ma sono stati costretti a desistere per l’entrata in funzione dell’allarme esterno e sono quindi fuggiti. Sul posto i Carabinieri della stdi Buonalbergo per effettuare i rilievi del caso. L'articolonelinproviene da Anteprima24.it.