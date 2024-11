Terzotemponapoli.com - Manfredi Eletto Presidente di ANCI

Gaetano, attuale sindaco di Napoli, è statoall’unanimitàdell’(Associazione Nazionale Comuni Italiani), un’importante organizzazione che riunisce i sindaci e le amministrazioni locali italiane. La sua elezione rappresenta un riconoscimento non solo per il suo impegno come primo cittadino di Napoli, ma anche per la sua visione e capacità di affrontare le sfide legate alla governance locale a livello nazionale.Un Onore e una Responsabilitàha commentato la sua elezione con un messaggio sui social, esprimendo gratitudine verso la sua città, Napoli, che lo ha accompagnato in questo nuovo impegno. L’ex rettore dell’Università Federico II di Napoli ha sottolineato che rappresentare l’è per lui un grande onore, poiché l’Associazione è la “più grande comunità istituzionale del Paese”.