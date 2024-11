Lapresse.it - M5S, 88.943 gli iscritti aventi diritto al voto per la costituente

Saranno 88.943 glialda giovedì 21 a domenica 24 novembre per ladel Movimento 5 stelle. È quanto si legge sul sito del Movimento, nel quale si parla di “un momento cruciale, che segna il traguardo del lungo e partecipato processo“.“Dalle 10.00 di giovedì 21 novembre fino alle 15.00 di domenica 24 novembre potrai votare per contribuire a importanti decisioni che riguardano il futuro del MoVimento 5 Stelle e i nuovi e strategici obiettivi che serviranno a rilanciare la nostra azione politica“, comunica il Movimento.“Abbiamo compiuto fin qui un percorso intenso, che ha visto ogni iscritto e simpatizzante contribuire attivamente: dai contributi iniziali aperti a tutti, passando per ildei temi prioritari e il confronto deliberativo che ci ha arricchito di idee, proposte e visioni.