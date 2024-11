Lettera43.it - La gaffe della direttrice dei Musei Vaticani sul Papa e la presentazione di Desario: le pillole del giorno

Appuntamento di quelli imperdibili, con cardinali, ambasciatori e personalità del mondocosiddetta “nobilità nera”, quellalina: ai, martedì pomeriggio è stata presentata una raffinatissima mostra, Le Anime del Bernini, dove eccezionalmente, negli ambientiPinacoteca Vaticana, sono visibili fino al 31 gennaio 2025 due sculture giovanili di Gian Lorenzo Bernini realizzate nel 1619: l’Anima beata e l’Anima dannata, proprietà dell’Opera Pia­-Stabilimenti Spagnoli in Italia e custodite all’Ambasciata di Spagna. L’esposizione è curata dalladeiBarbara Jatta, grazie all’iniziativa e alla collaborazione dell’ambasciatrice di Spagna presso la Santa Sede, Isabel Celaá. L’inaugurazione si è aperta con incontro per spiegare la mostra, con Jatta che ha ricordato il genio di Bernini, «un uomo che nella sua vita ha visto 10 papi, mentre io nella mia esperienza ne ho visti quattro, per ora».