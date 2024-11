Gaeta.it - Il panettone di Domenico Manfredi: un omaggio a Pulcinella conquista il Campionato Mondiale

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter, un pasticciere di Teggiano, è balzato agli onori della cronaca dopo aver trionfato al2024 della Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria, aggiudicandosi il primo premio nella categoria “innovativo“. La sua creazione dal titolo suggestivo “Passione nata” non solo celebra la tradizione dolciaria italiana, ma rendeanche alla figura emblematicamente napoletana di. Scopriamo insieme come questo dolce stiando palati e cuori in Italia e nel mondo.La creazione del: innovazione e tradizioneha realizzato unstraordinario, alto ben 38 centimetri, frutto di una progettazione meticolosa e originale. Per dare forma al suo dolce, ha ideato uno stampo su misura che non è solo funzionale, ma anche esteticamente valido.