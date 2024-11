Gqitalia.it - Harris Dickinson ringrazia Nicole Kidman: «Hai fatto di te stessa una leggenda»

Quandoha brindato in onore a, sua collega e co-protagonista in Babygirl, durante la serata londinese di GQ Men of the Year 2024, ha colto l'occasione per ricordare a tutti noi lo spazio unico che l'attrice australiana si è ritagliata nella storia del cinema. Basta guardare la sua filmografia: Eyes Wide Shut, Dogville, Birth - Io sono Sean, The Hours. Una serie di film di successo strabiliante.«Ti sei guadagnata la fama di una vera e propria», ha dichiarato. «Le tue interpretazioni sono sempre intelligenti, coraggiose e ricche di sfumature. Oltre a ciò, e cosa più importante secondo me, sei gentile: sei una persona generosa con la troupe, sai essere disponibile con chi ti circonda. Mi hai sostenuto quando avevo più bisogno di te durante le riprese.