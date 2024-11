Isaechia.it - Grande Fratello, tredicesima puntata: Luca Calvani preferito dal pubblico, scintille tra Alfonso e il presunto flirt di Federica. I nominati sono…

Leggi su Isaechia.it

Ladel 19 novembre 2024 delsi è aperto, subito, con l’argomento più scottante della settimana: il triangolo amoroso, che si è creato traPetagna,D’Apice e Stefano Tediosi. Dopo i saluti iniziali,Signorini ha subito chiesto all’ex coppia, protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island, di recarsi in due zone appartate della casa, per parlare liberamente con loro.Il conduttore televisivo ha fatto vedere all’ex fidanzato tutti i baci, che la ragazza si è scambiata, durante gli ultimi giorni, con l’ex tentatore, chiedendo che emozioni provasse. Lui, ovviamente, ha espresso un palese fastidio: “Una cosa è che sai che ci sono stati anche prima del, una cosa è vederli“.ha affermato di provare ancora qualcosa per lei e di esserne, d’altronde, contento: “A me non è una cosa che dispiace provare questo sentimento per lei.