Ilrestodelcarlino.it - Forlì, microcriminalità nei parchi: telecamere, luci e più controlli contro il degrado alla Cava

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 20 novembre 2024 – Parte il progetto ‘Sicura – azioni integrate e partecipative per vivere in sicurezza idel quartieredi’, a darne l’annuncio sono gli assessori Giuseppe Petetta e Luca Bartolini, per verde e sicurezza. L’intervento si propone di prevenire e risolvere ripetuti fenomeni die inciviltà che negli ultimi mesi hanno caratterizzato iBertozzi e Lugaresi, disincentivandone e diminuendone la frequentazione da parte dei residenti del quartiere. “Sono due luoghi di socialità e svago molto importanti per il quartiere– spiegano gli assessori –. Negli ultimi anni, le due aree verdi sono state oggetto di diversi e ripetuti episodi di vandalismo, disturbo della quiete pubblica, consumo di sostanze alcoliche, abbandono di rifiuti e bivacchi”.