Lanazione.it - Dati in crescita per la campagna vaccinale. Il salto dal 2023 e il confronto in Toscana

Leggi su Lanazione.it

AREZZO Sono 19.470 i vaccini antinfluenzali effettuati ad oggi nel distretto aretino, con un aumento rispetto al solito periodo dello scorso anno, quando furono 17217. Un lotta per contrastare il virus dell’influenza portata avanti con successo. Dal 1° di ottobre, data di inizio della, ad oggi sono oltre 125 mila i vaccini antinfluenzali somministrati nella azienda Uslsudest. Di questi oltre 100.000 sono stati eseguiti a soggetti di età pari o superiore a 60 anni secondo le raccomandazioni del Ministero della Salute. Numeri importanti per tutelare la salute dei soggetti anziani e dei più fragili considerato che l’infezione da virus dell’influenza può determinare complicanze anche gravi e che la vaccinazione rappresenta la più efficace misura di protezione soprattutto se accompagnata da buone norme comportamentali quali l’igiene delle mani e delle vie respiratorie e l’isolamento in presenza di sintomi.