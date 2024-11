Gaeta.it - Cucciolo di setter inglese salvato lungo una strada pericolosa a Pescara

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio commovente ha avuto luogo a, dove undiè stato trovato vagare solo e spaventatola corsia di emergenza della circonvallazione. Questo incontro singolare, diciamo, mette in luce non solo il coraggio delle forze dell’ordine, ma anche il forte legame che si può instaurare tra gli esseri umani e gli animali. A questa storia si aggiunge un importante monito riguardante la responsabilità dei proprietari di animali domestici.Il salvataggio deldiNel tardo pomeriggio di ieri, la Poliziale è intervenuta in seguito a diverse segnalazioni da parte di automobilisti preoccupati per la presenza di unl’intersezione diColli. Questa situazione si è rivelata estremamente rischiosa sia per ilche per il traffico veicolare.