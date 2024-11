Gaeta.it - Consiglio regionale della Calabria: approvati provvedimenti per la valorizzazione del patrimonio marinaro e culturale

Ilha tenuto una seduta significativa, durante la quale sono stati discussi ediversiche mirano a valorizzare ilregione. Tra i temi trattati spicca l'approvazione delle norme per il riconoscimento e la certificazione dei "Borghi marinari calabresi", un'iniziativa volta a tutelare le identità locali e a promuovere l'economia del mare. Questo articolo esplorerà i dettagli e le implicazioni delle decisioni assunte durante la seduta, evidenziando anche le opinioni espresse dai vari gruppi politici.Approvazione delle norme sui borghi marinariIlha accolto con entusiasmo la proposta di legge riguardante i "Borghi marinari calabresi". Antonio Lo Schiavo, consigliere e relatoreproposta, ha illustrato come questo provvedimento possa avere un impatto ben oltre il semplice riconoscimento, puntando a creare un registro ufficiale per i borghi che rispettano determinati criteri.