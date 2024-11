Laprimapagina.it - Commercio di prossimità e turismo per rilanciare Torino

Leggi su Laprimapagina.it

La situazione die alberghi aè stata nuovamente oggetto di discussione a Palazzo Civico, nella seduta del 15 novembre 2024 della Commissione Terza, presieduta da Pierino Crema (PD).Il direttore di Ascom Conf, Carlo Alberto Carpignano, ha evidenziato le attuale difficoltà deldi, che sta soffrendo – ha detto – anche a causa della riduzione del potere di acquisto delle famiglie, mentre il trend del settore alberghiero è lineare e c’è stata un’esplosione di bed and breakfast. Ha anche denunciato il problema delle “spaccate” alle vetrine dei negozi.Occorre – ha affermato Carpignano – lavorare su un nuovo Piano regolatore che salvaguardi e promuova ildi, occasione di sviluppo, sicurezza, economia e socialità.Il presidente di AssoConfesercenti, Fulvio Griffa, ha illustrato le grandi opportunità offerte dal, in particolare nel centro città, che però non deve essere legato solo ai grandi eventi.