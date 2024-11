Impresaitaliana.net - Casalnuovo, scoperti kit per certificati medici falsi in casa di un 55enne ai domiciliari

I Carabinieri della locale Tenenza hanno sequestrato un timbro dell’Asl e scoperto file editabili per la creazione diUna pistola calibro 9 short rubata nel 2019 perfettamente funzionante nel bracciolo del divano, un timbro dell’Asl e ritagli di timbri di altri enti della Regione Campania. Questo hanno scoperto i Carabinieri della locale Tenenza, guidati dal comandante Mirco Granocchia, che hanno voluto vederci chiaro quando l’uomo, unagli arresti, di tanto in tanto usufruiva di permessiper curarsi dovendo sottoporsi a delle trasfusioni di sangue per una talassemia.Nella serata di ieri il blitz dei militari nell’appartamento dell’uomo sottoposto a misura cautelare che si è sin da subito mostrato tranquillo nonostante innascondesse una pistola, 40 cartucce ed un portatile con all’interno file editabili per la creazione di