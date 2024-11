Ilrestodelcarlino.it - Cade in cucina e batte la testa, il compagno la trova in coma: dichiarata morte cerebrale

Rimini, 20 novembre 2024 – Scivola in casa,con ogni probabilità lae viene ricoverata in condizioni disperate all’ospedale ’Bufalini’ di Cesena. A 48 ore di distanza, i medici hanno dichiarato la. Il dramma si è consumato nel tardo pomeriggio di sabato scorso in un’abitazione di Talamello, in Valmarecchia. La vittima si chiamava Patricia Dany Randrianarijaona, aveva 49 anni ed era originaria del Madagascar. Dietro l’episodio, sembra esserci un incidente domestico che purtroppo si è concluso nel peggiore dei modi assumendo nel giro di poche ore i contorni della tragedia. Nonostante i tentativi disperati del personale sanitario, non è stato possibile scongiurare un epilogo straziante per la 49enne straniera giunta al nosocomio cesenate in condizioni disperate. Sulla vicenda sono in corso accertamenti approfonditi da parte dei carabinieri della compagnia di Novafeltria, che si sono messi al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica di quanto avvenuto nell’appartamento del piccolo paese della Valmarecchia.