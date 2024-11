Ilgiorno.it - Busto Arsizio, ancora violenza in carcere: detenuto sferra pugno all’agente

(Varese) –un poliziotto aggredito neldi. È accaduto ieri mattina, come riferisce Alfonso Greco, segretario del Sappe per la Lombardia. “Unmaghrebino ristretto per eteroaggressività, chiesta una somministrazione farmacologica fuori dall’orario previsto, informato dal poliziotto in servizio che doveva attendere l’arrivo dell’infermiera, dal cancello della cella ha colpito con unal volto un poliziotto. Non c’è più rispetto dell’istituzione che rappresentiamo”. “Il personale è esausto – sottolinea il sindacalista – e attende quanto prima che questa situazione possa essere sanata senza dover ogni giorno sperare di non tornare a casa con lesioni o altro. Un plauso alla Penitenziaria diche,una volta con grande professionalità, ha evitato che la situazione degenerasse, riportando l’ordine e la sicurezza”.