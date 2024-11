Quotidiano.net - Attacco all’Unifil, il generale Abisso: “Hezbollah spaccati sul cessate il fuoco”

Roma, 20 novembre 2024 – Nell’ultimo ipotetico miglio verso la tregua in Libano i caschi blu italiani della missione Unifil sono finiti di nuovo sotto ilincrociato di Israele e. Otto razzi sparati probabilmente dalle milizie, a tre giorni da un precedente episodio, hanno colpito il quartierdi Shama, cinque militari della Brigata Sassari, i Dimonios, sono finiti in infermeria in osservazione, ma non sono rimasti feriti. Nessun graffio, alta tensione nel contingente Unifil e proteste della politica dall’Italia a cominciare dal ministro della Difesa Guido Crosetto. Uno che conosce l’area del conflitto è ilCarmelo, già portavoce del contingente italiano in Libano nella Missione Leonte 7, ora analista e direttore del sito web Perseo news.dopo gli errori dell’artiglieria israeliana ora èche attacca i caschi blu? “Non è possibile stabilire al momento se si tratti di undeliberato o di un errore dovuto al tipo di sistemi d’arma usati.